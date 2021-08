MERCATO: cosa cambia nelle strategie legate al reparto offensivo?

Prima un rinnovo contrattuale che sembrava vicino, poi la fase di standby, successivamente la risoluzione dell’accordo col Catania ed il trasferimento al Gubbio. Le dinamiche di mercato possono cambiare qualsiasi tipo di scenario come nel caso di Manuel Sarao. Un’altra figura di rilievo della passata stagione lascia la Sicilia, di conseguenza il Catania deve reperire sul mercato un sostituto all’altezza. Il Direttore Maurizio Pellegrino ha parlato di un nazionale croato classe 2000, ma si cercherebbe anche un’altra punta al di sotto dei 30 anni e piace sempre Nicola Rauti come ipotetico falso nueve.

Bisognerà inoltre capire cosa ne sarà del futuro di Felipe Estrella. Una decina di giorni fa, dalla Liguria, scriveva sui social di essere “molto felice di questa nuova fantastica avventura”. Tuttavia ad oggi non è rientrato a Torre del Grifo per il problema personale non ancora superato (probabilmente di salute) e si resta in attesa di novità entro il 23 agosto. Vedremo. In ogni caso il calciomercato in entrata per quanto concerne il reparto offensivo non è chiuso mentre, in uscita, Alessandro Gatto cerca una nuova sistemazione: Latina e Monopoli tra i club interessati, come dichiarato dal procuratore ai nostri microfoni).

