SERIE C: girone C, ecco le gare valide per la prima giornata

Esordio in campionato per il Catania e le altre società di terza serie. Nel girone C si partirà sabato 28 agosto con ACR Messina, Catania e Foggia che renderanno visita rispettivamente alla Paganese, al Monopoli ed al Monterosi Tuscia. Domenica tutte le altre partite in programma. Debutto morbido, almeno sulla carta, per l’altra formazione siciliana del campionato, il Palermo, impegnato in casa al cospetto del Latina mentre lunedì si giocherà il posticipo tra Potenza e Bari in terra lucana.

28.08. 17:30 Paganese – ACR Messina

28.08. 20:30 Monopoli – Catania

28.08. 20:30 Monterosi Tuscia – Foggia

29.08. 17:30 Vibonese – Picerno

29.08. 20:30 Avellino – Campobasso

29.08. 20:30 Catanzaro – Virtus Francavilla

29.08. 20:30 Fidelis Andria – Juve Stabia

29.08. 20:30 Palermo – Latina

29.08. 20:30 Taranto – Turris

30.08. 21:00 Potenza – Bari

