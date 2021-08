LA SICILIA – Sigi, più di 6milioni di euro versati. In entrata Longo e D’Antoni

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano analizza gli investimenti fatti dalla Sigi, sottolineando come Gaetano Nicolosi resti l’azionista di maggioranza con il 46.87% delle quote, avendo scucito di tasca sua quasi tre milioni di euro. La Sport Group Srl è invece composta da cinque soci: Nico Le Mura, Enrico Massimino, Giovanni Palma, Rosario Salvatore Pappalardo ed il calciatore Mariano Izco. Tutti assieme hanno sborsato 768mila euro, pari al 12% delle azioni. Salice Group, poi, ha investito 562mila euro (quasi il 9% delle azioni) mentre Ecogruppo, riconducibile all’imprenditore Angelo Maugeri, ha versato 285mila euro, pari al 4.56% delle quote. Viene fuori – tenendo conto anche del contributo degli altri soci – un totale di 6.249.000 euro (aggiornamento al 10 agosto), ma di recente è stato immesso nuovo denaro per pagare gli stipendi di giugno e altre tasse. Adesso si avvicinano le prossime scadenze e stanno per entrare due finanziatori catanesi per supportare il progetto: Giovanni Longo, proprioetario di un’industria caseaira, e l’imprenditore edile Francesco D’Antoni. In attesa di un acquirente forte che attualmente non c’è.

