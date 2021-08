NOCE: mister Baldini scopre la duttilità del difensore rossazzurro

C’è curiosità circa l’eventuale permanenza di Mario Noce. Il ragazzo, reduce dal prestito al Potenza, ha un contratto in scadenza a giugno 2022 con il Catania. Mister Francesco Baldini lo segue con attenzione, il difensore sta dimostrando nel corso degli allenamenti di volersi giocare fino in fondo le sue carte, essendo disposto a ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzino. La duttilità del calciatore catanese classe 1999 è una piacevole scoperta per il tecnico di Massa e potrebbe rappresentare un motivo in più per spingere la società a confermarlo in rosa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***