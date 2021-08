MERCATO: Greco, sorpasso Catania sul Cesena

Centrocampista di nazionalità italiana nato a Andohatapenaka, in Madagascar, Jean Freddi Greco è più vicino al Catania. In queste ore la società rossazzurra è balzata in pole superando in particolare la concorrenza del Cesena. Il Pordenone ha dato la propria disponibilità a cedere il ragazzo classe 2001 con la formula del prestito. I rossazzurri stanno strigendo i tempi per il perfezionamento dell’ingaggio. Greco è cresciuto nelle giovanili di Roma e Torino, i neroverdi lo avevano prelevato il mese scorso da quest’ultimo club (di cui era capitano della Primavera) a titolo definitivo facendogli firmare un contratto di durata triennale. E’ una mezzala che, all’occorrenza, può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Ha militato per nove stagioni nel settore giovanile romanista, con presenze in Youth League. Di spessore il percorso con le Nazionali giovanili azzurre: Greco conta 42 presenze, fra Under 17 (medaglia d’argento – da protagonista – all’Europeo 2018) e Under 19.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***