MERCATO: Noce verso il trasferimento altrove

Il difensore catanese Mario Noce potrebbe lasciare Catania in questa sessione di calciomercato. Malgrado l’impegno del ragazzo che non ha mai lesinato sforzi a Torre del Grifo, esigenze di lista dovrebbero spingerlo altrove. Sambenedettese e Licata, entrambi club militanti in Serie D, rappresentano in questo momento le opzioni più gettonate (fonte La Sicilia). Avendo già un contratto da professionista, però, in caso di trasferimento in D – a norma di regolamento – Noce non potrebbe essere ceduto con la formula del prestito.

