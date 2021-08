MERCATO: sondato anche dal Catania, Giampà in uscita da Prato

Nei giorni scorsi il Catania ha sondato il terreno anche per il difensore classe 1998 del Prato, scuola Empoli, Elia Giampà. Da indiscrezioni provenienti dalla stampa toscana, adesso si apprende che il giocatore è in uscita e sta valutando tutte le proposte pervenute. In Serie C – oltre al Catania – Renate, Foggia e Montevarchi hanno tentato un approccio per Giampà, il quale ha totalizzato un’ottantina di presenze nel campionato di D indossando le casacche di Prato e Scandicci.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***