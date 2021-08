MERCATO – Di Nunno (Pres. onorario Lecco): “Sono innamorato di Sarao…”

Paolo Di Nunno, presidente onorario del Lecco, commenta la notizia di un rinnovato interesse nei confronti dell’attaccante del Catania Manuel Sarao, ai microfoni di laprovinciadilecco.it: “Sì, è vero: io sono innamorato di quel giocatore, ma per ora è al Catania. Vediamo se riusciremo a convincerlo, ma sono cose di cui dovete parlare con Fracchiolla. È lui che ha in mano tutto”. Domenico Fracchiolla è il Direttore Sportivo bluceleste che, come abbiamo scritto a più riprese, stravede per Sarao avendolo apprezzato anni fa alla Virtus Francavilla. La stessa punta classe 1989 è rimasta legata alla piazza lecchese dopo l’esperienza vissuta nella stagione 2012/13. In caso di mancato rinnovo col Catania, visti anche i problemi societari che attanagliano l’Elefante, il Lecco proverebbe ad approfittarne.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***