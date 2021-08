MERCATO SERIE C: girone C, le ufficialità delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Analizziamo le operazioni ufficiali delle ultime ore relativamente al girone C.

Il Picerno conferma in rosa il difensore classe 1992 Mario Finizio e definisce l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del portiere Mirko Albertazzi che vanta un centinaio di presenze tra i professionisti nonostante la giovane età. Il Monopoli, invece, formalizza il raggiungimento dell’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Ernesto Starita fino al 30 giugno 2023. Il Foggia ufficializza il tesseramento dell’ex difensore del Bisceglie Toni Markic, classe 1990. Intesa biennale. Triplo colpo di mercato per il neo promosso ACR Messina: la società biancoscudata si assicura l’attaccante ex Foggia Ibourahima Balde facendogli firmare un contratto fino a giugno 2023 (titolo definitivo dalla Sampdoria), preleva in prestito dall’Ascoli Daniele Sarzi Puttini e si assicura il centrocampista classe ’98 Lamine Fofana (scadenza contrattuale 30 giugno 2023).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***