SIGI: contatti frenetici per risolvere il nodo fideiussione

Prima il mancato pagamento degli stipendi, poi la scadenza del 9 agosto relativa alla fideiussione integrativa per lo sforamento del tetto salariale di un milione di euro da depositare alla Lega Pro. Obiettivo, evitare un’ulteriore penalizzazione in classifica ma, soprattutto, che vengano resi nulli sia tutti i nuovi contratti che alcuni della passata stagione. La Sigi è al lavoro per provare a risolvere la questione. Fino a ieri, venerdì 7 agosto, è stata raggiunta una cifra inferiore a 250 mila euro ma in queste ore sono proseguiti i contatti tra i soci per provare a disporre la cifra di circa 500mila euro necessaria. Sono ore frenetiche all’interno della SpA catanese, c’è una scadenza molto importante da rispettare e, successivamente, bisognerà adoperarsi per accreditare ai giocatori lo stipendio di giugno.

