MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Il Potenza cede in prestito alla Pianese il centrocampista Federico Iacullo e risolve formalmente il contratto con Alvaro Iuliano. La Fidelis Andria conferma l’esterno classe 2000 Alessandro Avantaggiato, tessera il ’94 Giovanni Di Noia, per la porta indirizza il mirino verso l’estremo difensore Andrea Dini in ottica prestito (Parma) ed è vicino all’ex centrocampista della Casertana Alessandro Bordin (fonte tuttocalciopuglia.it). Il Monopoli preleva a titolo temporaneo dalla Fiorentina Andrea Milani. Monterosi attivo sul mercato, assicurandosi il diritto alle prestazioni sportive della punta Rocco Costantino (triennale) e del centrocampista Alessandro Di Paolantonio. Innesto tra i pali per il Taranto che accoglie Vittorio Antonino. Lunedì Rocco Mittica definirà la risoluzione contrattuale con il Catanzaro, per poi trasferirsi al Rende (fonte tuttoc.com). Il calciatore del Bari Francesco Bolzoni piace al Seregno (fonte tuttobari.com). Idea Luca Crescenzi dal Como per il Palermo (fonte gianlucadimarzio.com), mentre la Juve Stabia è in pressing sull’ex Chievo Sergej Grubac, classe 2000 (fonte tuttomercatoweb.com).

