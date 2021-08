PAROLA AI TIFOSI: “Errori da oratorio. Con questa rosa futuro difficilmente roseo. Sul mercato facciamo un’altra colletta?”

Non possono essere teneri i commenti sui social dei tifosi rossazzurri che hanno assistito alla sconfitta sonante del Catania a Monopoli. Si leggono critiche evidenti e pensieri ironici sulla prestazione offerta dalla squadra e dai singoli.

C’è, ad esempio, chi prende di mira il portiere Stancampiano ironizzando sul perchè il Livorno – squadra in cui militava la scorsa stagione – prendesse tanti gol. Dito puntato contro la difesa, “che nemmeno all’oratorio fa certe cose”, e l’errore marchiano di Maldonado in occasione dell’1-0. Altri tifosi pongono l’accento sulle numerose partenze, parlando di squadra “priva di tutto”, mancante nei reparti di difesa, centrocampo e attacco con “un portiere che all’inizio di partita passeggiava in mezzo al campo”. Aggiungendo che “con questa rosa di giocatori a disposizione difficilmente il futuro sarà roseo”.

Qualcuno commenta con più equilibrio la prova offerta al “Veneziani” parlando di “risultato complessivamente bugiardo, poco più propositivi noi, ma loro inizialmente hanno sfruttato quei 2 svarioni MADORNALI” con la speranza di un immediato riscatto contro la Fidelis Andria “cercando di recuperare Piccolo (se resta) e completare la rosa”. Ma la delusione per il ko è troppo forte, al punto che qualche tifoso si chiede: “Quanti Malox dovrò prendere quest’anno?”. Giungono commenti anche da Palermo, sottolineando il fatto che “molti giudizi sembrano esagerati” e “prima di una decina di partite, non si può dire nulla su una squadra”.

Inevitabilmente i problemi societari ci sono, non mancano i tifosi a sostegno della tesi che la squadra in difficoltà sia lo specchio della difficile situazione finanziaria in cui versa il club, parlando di “zero illusioni e zero speranze”. Altri ribadiscono la necessità di ricominciare da una nuova proprietà e che sarebbe stato, in alternativa, preferibile fallire ripartendo dalla Serie D. In questo senso si ripropone lo scontro tra pro-fallimento e matricolisti, con quest’ultimi che replicano asserendo che auspicare di fallire equivarrebbe ad infangare “il nome del cavaliere Massimino e di ultras storici o semplici tifosi che sono anche morti per quella maglia, ex calciatori, ex dirigenti”.

C’è, inoltre, chi si aggrappa agli ultimi giorni di mercato sperando che entro la chiusura della sessione estiva la dirigenza rossazzurra riesca a prendere “almeno tre giocatori buoni”. Qualcuno risponde: “Come li prendiamo, facciamo un’altra colletta?”. E altri ancora: “Hanno sguarnito una squadra per fare cassa, cosa vi aspettate prestazioni da Real Madrid?”. Il clima, chiaramente, non è dei migliori. I tifosi sono in ansia per le questioni di natura societaria e le difficoltà emerse all’esordio in campionato.

