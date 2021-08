SETTEMBRE ROSSAZZURRO: dalla Fidelis Andria alla Turris, sei partite da giocare per il Catania

Sarà un mese di settembre ricco d’impegni sul campo per il Catania. Sabato sera i rossazzurri torneranno allo stadio “Angelo Massimino” affrontando la Fidelis Andria, fresca di ammissione al campionato di Serie C. Otto giorni più tardi, nuova trasferta da sostenere. Gli etnei renderanno visita alla Paganese, giocando su un campo che negli ultimi anni ha visto per due volte il Catania posticipare la disputa del match a causa delle condizioni meteo avverse che hanno reso impraticabile il terreno di gioco (speriamo che stavolta gli etnei saranno più fortunati, ndr). Poi, gara infrasettimanale a Catanzaro in Coppa Italia Serie C (eliminazione diretta). Pochi giorni dopo, Catania e Bari avversarie alle pendici dell’Etna. La settimana successiva, nuovo impegno al “Ceravolo” per l’Elefante prima del confronto interno con la Turris. Complessivamente sei partite, tre delle quali in casa e altrettante lontano dal “Massimino”.

IL CALENDARIO DEI ROSSAZZURRI A SETTEMBRE

04.09. 20:30 Catania – Fidelis Andria

12.09. 20:30 Paganese – Catania

15.09. 15:00 Catanzaro – Catania (Coppa Italia Serie C)

19.09. 15:00 Catania – Bari

26.09. 15:00 Catanzaro – Catania

29.09. 15:00 Catania Turris

