SORTEGGIO CALENDARI: nessuna ‘X’ o ‘Y’ al posto del Catania, ma c’è il punto interrogativo sulla partecipazione

E’ diventata quasi la regola, ormai, assistere alla cerimonia di presentazione del nuovo campionato di Lega Pro con posti contrassegnati da segni ‘X’ e ‘Y’ riferiti a squadre in attesa di essere ammesse ufficialmente. Vedremo se sarà così anche quest’anno. Del resto i gironi non sono stati ancora definiti, fermo restando che il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha già le idee chiare sulle varie Sambenedettese, Casertana, Carpi e Novara fuori dai giochi. In compenso spicca il caso relativo al Catania, ammesso al torneo di Serie C ma che – malgrado risulti iscritto avendo superato l’esame Covisoc – alle prime scadenze federali si mostra zoppicante ed insicuro.

Un Catania partito col piede sbagliato, già consapevole d’incassare una penalizzazione in classifica e che rischia gravi conseguenze se non riequilibrerà, in tempi brevi, lo status economico-finanziario mettendo mano al portafoglio. Il nome del club rossazzurro non verrà sostituito da alcuna lettera strana in sede di sorteggio dei calendari, ma il punto interrogativo c’è ed è legato alla capacità di onorare, o meno, le successive scadenze ai fini della partecipazione al prossimo campionato. Ricavando l’impressione che l’eventuale ingresso di un nuovo investitore rappresenti l’ultima spiaggia.

