GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “9 agosto sorteggio calendari in diretta Rai, formula playoff sostanzialmente invariata”

Come annunciato dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il sorteggio dei calendari della prossima stagione avverrà lunedì 9 agosto. Queste le sue parole ai microfoni di orticalab.it: “Lunedì 9 agosto, a partire dalle ore 19, in diretta Rai, si terrà la cerimonia del sorteggio. La formula, sostanzialmente, resta quella della passata stagione, sia per quanto riguarda le promozioni dirette che per quel che riguarda i playoff. Accedono le nove squadre di ogni girone a partire dal secondo posto con l’aggiunta della vincente della Coppa Italia di Lega Pro che torna dopo un anno di pausa. Sarà un torneo avvincente sperando di poter contare sulla presenza del pubblico”.

