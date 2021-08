STAMPA CAMPANA: “Anche la Juve Stabia su Sarao”

Si parla da tempo di un interesse del Lecco, nelle ultime ore però ci sarebbe anche la Juve Stabia allenata da Walter Novellino sulle tracce di Manuel Sarao. Ne parlano i colleghi di stabiachannel.it, sottolineando che “il fisico da corazziere, 192 cm per 85 kg, ne farebbe il bomber di riferimento nel 4-2-3-1 grazie ad un discreto tasso tecnico che gli consentirebbe di ricavare anche spazi per le incursioni dei compagni. Un profilo di spessore per la categoria che potrebbe affiancare Della Pietra in caso di 4-4-2 e relegare la scommessa Gomez al ruolo di comprimario. Il ds Rubino scruta le carte in tavola con la consapevolezza che, dovesse riuscire a far proprie le prestazioni di Sarao, gli ultimi giorni di mercato si concentrerebbero sulla trequarti e su atleti che, all’evenienza, potrebbero ricoprire molteplici ruoli”. Si registra, dunque, l’ipotesi stabiese per Sarao che, comunque, a meno di colpi di scena dovrebbe restare a Catania prolungando il contratto in scadenza.

