STAMPA LAZIALE: “Viterbese, Mbende in uscita”

In questi giorni si sono registrati contatti con il Catania che, tra le possibili opzioni per il reparto arretrato, pensa anche al ritorno di Moïse Emmanuel Mbende, in alternativa a Stefano Negro che rimane l’obiettivo primario. A proposito del difensore centrale nato in Camerun nel 1996, la stampa laziale conferma che è in uscita dalla Viterbese. In particolare su tusciaweb.eu si legge che “è finito ai margini della rosa e lo dimostra lo scarsissimo minutaggio durante i test precampionato”. “Nonostante le buone qualità – si legge ancora – dovrebbe lasciare la Tuscia a breve”.

