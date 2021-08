EX ROSSAZZURRI: Rizzo, niente Messina. E’ diretto a Pescara

La stampa messinese lo indicava in procinto di trasferirsi all’ACR Messina. L’ex centrocampista del Catania Giuseppe Rizzo, invece, si accaserà altrove. Negli ultimi giorni il Pescara ha bussato alla porta della Triestina ricevendo la disponibilità a far partire il giocatore, atteso in Abruzzo dove dovrebbe sottoscrivere un accordo di durata biennale (fonte rete8.it). Rizzo ha già giocato a Pescara: era approdato nel club biancazzurro non ancora ventiduenne (gennaio 2013 in A). Una stagione e mezza fino al 30 giugno 2014. In totale 34 presenze: 11 nella massima serie, 23 in B.

