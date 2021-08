STAMPA LUCANA: “Gatto-Potenza, la situazione”

Radio mercato ha accostato negli ultimi giorni l’attaccante Alessandro Gatto al Potenza. Il giocatore è in uscita da Catania e non è stato convocato da mister Baldini a Monopoli proprio per questo. I colleghi di tuttopotenza.com, però, allontanano il giocatore. A quanto pare sarebbe stato solo proposto ma il Potenza sembra interessato ad attaccanti con altre caratteristiche. Si legge anche che “il club lucano in attacco è sold out fino a che non si libererà almeno un posto. Con tutto il rispetto per Gatto, ma se il Potenza deve prendere lui tanto vale tenere Baclet con mister Gallo che tra le altre cose non ha mai richiesto questo calciatore. A Gallo tanto per capirci piace un attaccante come Eusepi”.

