VERSO MONOPOLI-CATANIA: Morrone, Baldini ritrova il suo pupillo da avversario

Profilo valutato anche in ottica Catania, quello di Biagio Morrone, classe 2000 nato a Castellammare di Stabia prima di reperire l’ex romanista Riccardo Cataldi. Calciatore abile a giostrare il pallone e chiudere le linee delle manovre avversarie mostrando anche rapidità con il pallone tra i piedi, non disdegnando di tentare il tiro in porta, in questa sessione di mercato Morrone è stato prelevato dal Monopoli, avversario del Catania al “Veneziani”. Per mister Francesco Baldini sarà un piacere ritrovarlo, avendolo allenato con risultati lusinghieri alla Juventus Primavera tessendo spesso, a mezzo stampa, le lodi del ragazzo.

