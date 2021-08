STAMPA NAZIONALE – Riforma campionati, c’è la bozza presentata da Gravina

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha presentato la bozza di riforma dei campionati, allo scopo di modificare qualcosa nei regolamenti venendo in soccorso ai club che fanno parte di un sistema calcio italiano in difficoltà, malgrado la vittoria azzurra agli Europei. A proposito di riforma, il noto portale tuttoc.com – attraverso quanto riporta il collega Marco Pieracci – parla di “Serie A a 18 o più probabilmente a 20 squadre, considerando le forti resistenze legate ai minori ricavi stimati, con la riduzione da 3 a 2 retrocessioni e un’altra Lega composta dalla Serie B (o B1) più una Serie C Elite (o B2), entrambe a 18 squadre. La prima con 2 promozioni e altrettante retrocessioni, la seconda con 2 promozioni e 3 retrocessioni. A completare il quadro una C classica con 36 squadre divise in due gironi che porterebbe a una riduzione del numero di club professonistici, dagli attuali 100 a 90. La C Elite entrerebbe in vigore già dalla stagione 2022/23. Inoltre sullo sfondo l’idea ancora valida di un livello intemedio di semiprofessionismo che però deve ancora essere oggetto di normativa”. C’è attesa per vedere se si riuscirà a regalare un po’ di ossigeno a un movimento “che si sta trascinando avanti per inerzia”.

