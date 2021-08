STAMPA NAZIONALE: “Il Taranto ci prova per Piccolo e Sales”

Nuovi rumors di mercato in casa Catania. Secondo quanto riportano i colleghi del noto portale tuttomercatoweb.com, il Taranto ci starebbe provando per due giocatori del Catania: Simone Sales e Antonio Piccolo. Il primo, accostato nei giorni scorsi a Monopoli e, soprattutto, Fidelis Andria è espressamente in uscita dalla società rossazzurra. Si prospetta, dunque, un derby pugliese per il difensore. Il secondo, invece, rappresenta un elemento importante nello scacchiere tattico etneo e riteniamo che difficilmente il Catania se ne priverà.

