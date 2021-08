STIPENDI: pagamenti entro il 20 agosto?

Si era detto di questo fine settimana, in realtà dovrebbe essere venerdì 20 agosto il termine ultimo entro il quale la proprietà del Calcio Catania avrebbe deciso di accreditare gli stipendi di giugno non ancora pagati. Questo è quanto trapela da alcune indiscrezioni. La Sigi ha rassicurato i calciatori in questo senso, ma è chiaro che gli stessi seguono con attenzione ed apprensione le vicende societarie. Tecnicamente la possibilità di mettere in mora la società esiste, al momento non è una strada presa in considerazione ma alcuni giocatori valutano concretamente l’ipotesi di essere ceduti.

