UFFICIALE: Sales va in Serie D, viene ceduto all’Altamura

Simone Sales, difensore classe ’88, è un nuovo calciatore del Team Altamura che parla di “grande colpo in difesa” attraverso il comunicato ufficiale emesso. Proveniente dal Catania – dove fu voluto in primis dal precedente allenatore rossazzurro Giuseppe Raffaele – il calciatore vanta 290 presenze in C avendo indossato anche casacche come Cremonese, Lecce, Potenza e Monopoli. Nell’ultimo campionato ha totalizzato 25 apparizioni tra Monopoli (13) e Catania (11). Adesso riparte dal girone H di Serie D.

