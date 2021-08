VERSO VIBONESE-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Appuntamento allo stadio “Luigi Razza” per il match di Coppa Italia tra Vibonese e Catania, in programma sabato 21 agosto. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 2.81 e 2.95; la “X” tra 3.00 e 3.24; il “2” intorno a 2.27 e 2.33. Pronostico, dunque, abbastanza incerto ma leggermente in favore del Catania. Ricordiamo che, in caso di parità, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente alla lotteria dei calci di rigore per stabilire la vincente del confronto.

