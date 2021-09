SERIE C – Colombo (all. Monopoli) torna sul 3-0 al Catania: “Siamo stati bravi a sfruttare gli episodi”

Monopoli attualmente in testa alla classifica con due vittorie su due. L’allenatore biancoverde Alberto Colombo torna sul successo ottenuto contro il Catania alla prima giornata di campionato: “Ogni partita ha una storia a sè. Noi siamo stati bravi ad approcciare bene ed a metterla in discesa attraverso lo sfruttamento degli episodi. Capiterà di disputare gare diverse, in bilico magari per più minuti, ed io non credo proprio che il Catania si sia presentato al ‘Veneziani’ con delle difficoltà tecniche o altro. La risposta è quella di Torre del Grco. Ogni tanto dobbiamo dire se siamo stati bravi a sfruttare gli eposidi iniziali, come in queste due prime gare di campionato. Aggiungendo la capacità di soffrire concedendo relativamente poco all’avversario. Dobbiamo essere consci delle nostre difficoltà ma anche dei nostri difetti, senza fare voli pindarici”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***