VERSO CATANZARO-CATANIA: Baldini, i precedenti da allenatore con squadre calabresi

Quello di stasera sarà il settimo confronto in assoluto da allenatore al cospetto di squadre calabresi per il tecnico rossazzurro Francesco Baldini. Ai tempi della Roma Under 17, battè due volte il Crotone con il risultato di 3-0 e 2-3. Curiosamente i giovani Jean Freddi Greco e Riccardo Cataldi, oggi rossazzurri, furono schierati in campo dal 1′. Il 10 novembre 2019, invece, sulla panchina del Trapani Baldini non andò oltre il 2-2 al “Provinciale” contro il Cosenza in Serie B. Nella stagione regolare si registrano lo 0-1 di Vibo Valentia e l’1-0 del Catanzaro maturati in Coppa Italia Serie C. Le aquile giallorosse vinsero anche nella passata stagione, 2-0 ma in campionato. Il bilancio di Baldini con formazioni calabresi è, pertanto, di tre vittorie (una delle quali da allenatore professionista), un pareggio e due sconfitte.

