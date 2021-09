CALABRO (all. Catanzaro): “Teniamo molto alla Coppa Italia”

Nota stampa Unione Sportiva Catanzaro

“Quella contro il Catania è una partita a cui teniamo molto, puntiamo al passaggio del turno”. Non sottovaluta la sfida di Coppa Italia il tecnico giallorosso Antonio Calabro. “Affronteremo le normali difficoltà di una partita in cui le due squadre cercheranno di passare il turno”, dice Calabro, che esclude contro gli etnei una variazione dell’impostazione tattica, mentre la formazione “non sarà quella tipo ma la formazione migliore per il momento”. L’appuntamento di Coppa precede l’importante trasferta di Palermo: “Questo ha inciso solo nella struttura della settimana tipo, per il resto ho i giocatori per affrontare bene questa partita”. Il tecnico giallorosso ritrova l’attaccante Curiale, reintegrato nel gruppo: “Curiale ha motivazioni e questa è una base importante, per il resto ci vorrà il tempo che serve a un giocatore della sua struttura per entrare in forma”.

