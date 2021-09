CALENDARIO: trittico d’impegni importanti per i rossazzurri

Domenica 12 settembre sarà Paganese-Catania, match valevole per la terza giornata di campionato. Mercoledì 15 i rossazzurri renderanno visita al Catanzaro nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Domenica 20, Catania che tornerà al “Massimino” per affrontare il Bari in campionato. Tre impegni tosti nell’arco di una settimana per la squadra allenata da Francesco Baldini. Ma bisogna ragionare di gara in gara.

Adesso tutte le attenzioni sono rivolte su Pagani affrontando un avversario tradizionalmente ostico al “Marcello Torre”. Catanzaro e Bari, invece, sono le principali candidate alla promozione in Serie B sulla base degli investimenti effettuati in sede di mercato e delle potenzialità, almeno sulla carta, delle rispettive rose. La Coppa Italia, peraltro, rappresenta una competizione che non va assolutamente snobbata perchè, in caso di vittoria, consente un piazzamento favorevole nella griglia playoff. Ora, comunque, testa alla Paganese con l’obiettivo di dare continuità al successo di sabato scorso.

