CATANIA-FIDELIS ANDRIA: info prevendita biglietti, Curve e Settore Ospiti chiusi

Nota stampa Calcio Catania

Oggi, alle ore 17.00, è iniziata la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Fidelis Andria, valevole per la seconda giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” sabato 4 settembre alle 20.30. Sono disponibili i biglietti per l’accesso ai settori Tribuna B, Tribuna A e Tribuna Élite. Gli abbonati ai Settori Curva Nord e Curva Sud prenderanno posto in Tribuna B.

Ai sensi del decreto-legge n.105/21, come noto, la capienza consentita in zona gialla non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto.

I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio in tutte le rivendite autorizzate, elencate sul sito ticketone.it (https://www.ticketone.it/help/outlets/), online, ed al Catania Point, a Torre del Grifo Village, oggi fino alle ore 20.00 e domani dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Di seguito, le indicazioni dettagliate.

CATANIA-FIDELIS ANDRIA – 04/09/2021 – Ore 20.30

Prezzi dei biglietti:

Tribuna B € 12

Tribuna A € 25

Tribuna Elite € 55

Settore Ospiti – Chiuso

Così come previsto dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, dal 6 agosto fino al 31 dicembre 2021, l’accesso alle attività culturali e ricreative (cinema, teatri, luoghi culturali, luoghi al chiuso o all’aperto dove si svolgono eventi quali concerti o altri generi di manifestazioni) è consentito ai maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass).

Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde COVID-19 visita il sito ufficiale e scopri:

Che cos’è il Green Pass – Certificazione verde COVID-19

https://www.dgc.gov.it/web/checose.html

Come funziona il Green Pass – Certificazione verde COVID-19

https://www.dgc.gov.it/web/comeFunziona.html

Come ottenere il Green Pass – Certificazione verde COVID-19

https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata all’ingresso del luogo dell’evento unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti.

In assenza del Green Pass – Certificazione verde COVID-19 non sarà consentito l’accesso all’evento e non si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto.

