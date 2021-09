CATANIA SOCIAL – Moro: “Felice del primo gol con questa maglia”

“Amarezza per il risultato finale ma felice di aver trovato il gol con questa maglia ❤️💙”. Poche parole sui social che si aggiungono alle dichiarazioni rilasciate nel post-gara domenica pomeriggio. L’attaccante Luca Moro ha siglato la sua prima rete nel calcio professionistico, per di più contro una delle big del girone C di Serie C e rubando il tempo ad un certo Valerio Di Cesare, non un difensore qualunque. Purtroppo però non è bastato al Catania per portare a casa un risultato positivo. Ragazzo con la testa sulle spalle, dimostra già di avere una discreta personalità. Riparte da questo gol provando a ritagliarsi uno spazio importante in rossazzurro da qui al termine della stagione.

