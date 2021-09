COPPA ITALIA SERIE C: Catania, l’eliminazione fa saltare il derby col Palermo agli ottavi

Il Catania ha provato a piegare le resistenze del Catanzaro al “Ceravolo”, non riuscendo nell’intento. Un gol di Monterisi nel finale ha consentito ai calabresi di staccare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Catanzaro che, il 3 novembre, giocherà ancora in casa una gara ad eliminazione diretta sfidando il Palermo. Poteva essere, dunque, derby con le aquile per i rossazzurri che invece affronteranno la squadra di Giacomo Filippi due volte in campionato, il 12 dicembre ed il 15 aprile, rispettivamente allo stadio “Massimino” (andata) e “Barbera” (ritorno).

