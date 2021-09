CURIOSITA’: Bari imbattuto con squadre siciliane da tre anni

Continua la serie positiva del Bari al cospetto di squadre siciliane in competizioni ufficiali. L’ultima sconfitta risale al 10 dicembre 2017, quando allo stadio “San Nicola” il Palermo s’impose con un sorprendente 3-0 caratterizzato dai gol di Rispoli, Trajkovski e Coronado, tutti messi a segno nel corso della ripresa (Serie B). Nelle successive occasioni, a partire dal 30 aprile 2018, i galletti hanno mantenuto la loro imbattibilità affrontando formazioni della nostra regione con un ruolino di marcia di ben 17 vittorie e 7 pareggi in gare valevoli per i campionati di Serie D e C.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***