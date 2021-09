CURIOSITA’: Ceccarelli non sbagliava un rigore da dieci anni

17 calci di rigore trasformati, 2 sbagliati. Questo lo score personale di Tommaso Ceccarelli dal dischetto. Il calciatore attualmente in forza al Catania non falliva un penalty addirittura dalla stagione 2010/11. Precisamente dal 19 febbraio 2011. Allora militava nella Lazio Primavera e perse il derby di categoria con la Roma per 7-1. In quella circostanza lo stesso Ceccarelli siglò la rete del momentaneo 3-1 e fallì la possibilità di raddoppiare commettendo un errore dagli undici metri. Nei successivi 16 rigori invece Ceccarelli è stato infallibile, fino ad arrivare alla respinta decisiva di Baiocco al 50′ di Paganese-Catania, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0.

