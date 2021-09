PAGANESE-CATANIA: sondaggio chiuso, Greco migliore rossazzurro in campo. Ecco il podio

Jean Freddi Greco è il giocatore del Catania che ha più impressionato i tifosi nella sconfitta di Pagani. E’ quanto indica l’esito del consueto sondaggio proposto dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com, in base al maggior numero di voti ricevuti. Greco rappresenta quindi il migliore rossazzurro in campo nonostante sia stato in campo per poco più di un quarto d’ora, subentrando nel corso della ripresa ad Alessandro Provenzano e sfiorando il pari nei minuti finali. Ha ottenuto qualche preferenza in più rispetto all’esterno offensivo Tommaso Ceccarelli, autore di una positiva prestazione malgrado il rigore sbagliato. Alle sue spalle completa il podio il difensore argentino Juan Cruz Monteagudo.

