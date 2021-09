TORRE DEL GRIFO: allenamenti ripresi, il calendario verso Pagani

Archiviati i due giorni di riposo concessi da mister Francesco Baldini dopo il primo successo in campionato, il Catania è tornato ad allenarsi nel pomeriggio a Torre del Grifo: conclusa una sessione di prevenzione in palestra, rossazzurri in campo per una serie di esercitazioni tecniche seguite da partite a tre squadre e lavoro intermittente. La preparazione al confronto con la Paganese proseguirà da mercoledì a sabato con quattro sedute mattutine. Da valutare le condizioni di Claiton, Russo e Piccolo.

