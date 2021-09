EX ROSSAZZURRI – Baiocco sull’esperienza da allenatore: “Grato e consapevole di portare valore ai ragazzi”

Sono trascorsi due mesi dall’inizio della sua nuova avventura profesionale sedendo sulla panchina del Casa del Diavolo, formazione di Promozione della periferia di Perugia (frazione con meno di 1.500 abitanti, ndr). Dopo avere appeso gli scarpini al chiodo all’età di 43 anni, l’ex centrocampista del Catania ha iniziato la propria carriera di allenatore facendo ritorno in Umbria. Queste le sue impressioni sui social: “I miei primi 60 giorni in questa nuova veste ⚽️😍 Sento di essere al mio “posto” grato e consapevole di poter portare valore e lasciare questi ragazzi e le persone con cui vengo a contatto migliori di come le ho trovate 💪 Non importa quanto possa sembrare o essere dura, quante difficoltà e fallimenti incontri, se fai con passione ciò che AMI varrà sempre la pena 💯 Segui i tuoi sogni…CREDI in te, DESIDERALO con tutto te stesso e lavora sodo ogni giorno con il sorriso sulle labbra in gratitudine e abbondanza e avrai VINTO 🙌”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***