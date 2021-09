EX ROSSAZZURRI – Mbende incubo di Caiata (Pres. Potenza): “Segna sempre lui…”

Stessi punti del Catania in classifica ma zero vittorie finora in campionato. Non riesce a vincere il Potenza, castigato nel recente turno di campionato dall’ex difensore rossazzurro Moise Mbende, ora in forza al Monterosi. Il Presidente dei lucani Salvatore Caiata mastica amaro: “A me non servono le prestazioni, adesso mi servono i punti. Dobbiamo fare i punti, vincere, andare giù duri e determinati – le parole evidenziate da ottopagine.it – Come sempre non le mando a dire. Quando le cose non vanno come non devono allora è giusto sottolinearle. Col Monterosi mi aspettavo di vincere, ma alla fine ho pensato pure di perderla perché quando prendi gol all’89’ non puoi non immaginarlo. Ci fa gol sempre Mbende, è incredibile permettergli di saltare. Ci ha fatto due gol con la Viterbese, uno col Catania (piccola gaffe, in realtà Mbende ha segnato l’unico gol in rossazzurro contro il Bisceglie ndr)… il calcio è anche cabala, si è fatto male un difensore è entrato lui e ha fatto gol. Tant’è”. In realtà, quando Caiata parla del gol di Mbende con la maglia del Catania si tratta di una piccola gaffe. Il giocatore, infatti, ha segnato l’unico gol in casacca rossazzurra contro il Bisceglie. Per lui, in ogni caso, si tratta del terzo gol rifilato contro il Potenza.

