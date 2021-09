FOSCHI: “Serie C, grandi piazze destinate a fare bene ad eccezione del Catania…”

Esperto allenatore che ha guidato diverse squadre di terza serie tra le quali Novara, Ancona, Reggiana, Livorno e Alessandria, Luciano Foschi parla della lotta ai piani alti della classifica del girone C di Serie C, ai microfoni di tuttoc.com: “Come sempre il campionato è equilibrato e avvincente. I risultati di queste prime partite mettono in luce il fatto che non si può vincere soltanto con il blasone ma serve una attenta programmazione. Nel raggruppamento meridionale potrebbe essere davvero l’anno del Bari, Michele Mignani ha tutte le carte in regola per guidare al meglio la squadra dando tranquillità, avendo la personalità e il temperamento per affrontare nel migliore dei modi le pressioni. Alle loro spalle ci sono squadre espressioni di grandi piazze destinate a fare bene, ad eccezione del Catania che porta con se le difficoltà avute in estate”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***