EX ROSSAZZURRI – Reginaldo (Picerno) raggiante: “Mi sento ancora un ragazzino, mi diverto in campo”

Aveva realizzato il suo primo gol stagionale con la maglia del Catania, in Coppa Italia Serie C a Vibo Valentia. Adesso ha siglato la prima rete personale in questo campionato ma indossando la casacca dell’AZ Picerno. Realizzazione decisiva su rigore, regalando i tre punti alla squadra lucana contro l’ACR Messina. Il brasiliano Reginaldo commenta così il prezioso successo del Picerno a fine gara: “Essendo un attaccante sono veramente felice per il gol, anche perchè l’attaccante vive per il gol. Ma sono contento soprattutto per la società e la squadra, ne avevamo bisogno. Venivamo da quattro partite fatte davvero bene avendo però raccolto pochi punti. Cercavamo la prima vittoria casalinga ed è arrivata. Mi diverto tantissimo, se no non sarei qui. Quando entro in campo mi diverto, mi sento ancora un ragazzino che tira i primi calci ad un pallone. Se non avessi avuto più voglia di giocare sarei andato a casa dai miei figli. Spero di essere un esempio per i giovani, di dargli dei buoni consigli. E’ quello che dobbiamo fare noi anziani del gruppo, ma abbiamo la fortuna di avere in squadra dei giovani che ascoltano, vogliono arrivare in alto e possono riuscirci perchè le qualità non gli mancano”.

