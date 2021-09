LA SICILIA – Claiton, Baldini valuta se convocarlo o meno

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ieri la notizia della disponibilità del brasiliano Claiton. Adesso però bisogna capire se, dopo un lungo stop, il difensore verrà inserito nella lista dei convocati per la trasferta di Catanzaro. Claiton ha lavorato con la squadra, sta provando a rientrare gradualmente ma sembra ormai a posto. “Non so se verrà convocato o meno per la partita di lunedì, ma è ormai pronto per il rientro”, le parole del Direttore Pellegrino. Deciderà Baldini se convocarlo per fargli rivivere il clima della gara e farlo stare vicino al gruppo, o se lasciarlo a casa per permettergli di recuperare per un altro giorno.

