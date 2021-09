GIOVANILI CATANIA: inizia l’avventura di Primavera, Under 17 e Under 15

Anche i giovani rossazzurri si apprestano a scendere in campo. Sabato toccherà alla Primavera affidata ad Orazio Russo, che ha preso il posto di Giovanni Marchese e riceverà a Torre del Grifo la Virtus Francavilla alle 14:00. Domenica, invece, primo match per l’Under 17 affidata a Vincenzo D’Ignoti e l’Under 15 di Gaetano Bellia che affronteranno la Vibonese anche loro a Torre del Grifo, rispettivamente con fischio d’inizio alle ore 14:00 e 12:00. Il pubblico, come riporta anche il quotidiano La Sicilia, potrà assistere alle gare ma occorrerà esibire il green pass per accedere alla tribuna del campo numero 3.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***