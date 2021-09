LA SICILIA – Irriducibili, 30 anni di passione in prima linea

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Irriducili da 30 anni per l’onore della città, mai un passo indietro con coerenza, passione e mentalità”. Questo il lenzuolo gigantesco appeso nella Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino” domenica, in occasione di Catania-Bari, per ricordare l’attività del gruppo ultras degli Irriducibili. All’interno del quotidiano lucale si leggono momenti salienti vissuti dal gruppo organizzato rossazzurro come negli ultimi otto anni di Serie A ma anche stagioni di grande sofferenza, vedi la ripartenza dal campionato di Eccellenza, la promozione in C2 dopo la trasferta di Gangi. Oppure, prima che il Catania si allenasse a Torre del Grifo, nei ritiri in Austria, Trentino, Val d’Aosta, Umbria, o l’amichevole internazionale a Sivigilia (gestione Gaucci). Trasmettendo la propria voce ed un senso di appartenenza radicato sul territorio, figlio di una catanesità evidente.

