LA SICILIA: Preziosi, nessun interessamento per il Catania

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

All’interno del quotidiano locale si legge come ieri si sia sparsa la voce di un interessamento del patron del Genoa Enrico Preziosi al Catania, dopo la notizia della cessione del club rossoblu al fondo americano con sede a Miami 777 Partners, visto che si era paventato un dialogo tra gli etnei ed un imprenditore ligure. Non è certamente Preziosi, che tra l’altro collaborerà con la nuova proprietà del Genoa per tre anni (fonte Il Secolo XIX). Perchè vendere il Genoa per acquisire un club di C da risanare economicamente?

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***