LA SICILIA – Baudo: “Pietro Anastasi, il migliore atleta catanese di tutti i tempi”

Il Panathlon Club Catania ha voluto ricordare il «Pelè Bianco«», come era soprannominato Pietro Anastasi, presentando l’iniziativa legata alla realizzazione di una statua da installare in una piazza catanese. A proposito della figura di «Petru u turcu», nel quotidiano La Sicilia si legge il ricordo commosso al telefono del noto presentatore televisivo Pippo Baudo: “Il migliore atleta catanese di tutti i tempi. L’ex Presidente del Consiglio Spadolini mi confidò un giorno che alla presentazione di un suo libro avrebbe voluto scrivere in modo conciso frasi brevi, rapide e incisive come le serpentine di Anastasi in campo prima di realizzare gol spettacolari. Catania gli deve intitolare una grande piazza o una strada e in futuro anche l’eventuale nuovo stadio cittadino. Era un uomo taciturno ma profondamente umano, con quell’inevitabile velo di malinconia nel lasciare Catania, avendo un legame fortissimo con la nostra cara terra”.

