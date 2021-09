LINEA ORO SPORT: “Grazie allo staff del Catania e ai tifosi, cercheremo di offrire sempre il meglio”

Linea Oro Sport, attraverso le parole del CEO Massimo Beltempo, a proposito della disponibilità del merchandising ufficiale rossazzurro firmato Nike “ringrazia l’amministratore unico Nico Le Mura e tutto lo staff del Calcio Catania per la fiducia accordataci nonostante il breve tempo a disposizione per preparare la stagione di una società e una città così importante e seguita. Un ringraziamento particolare anche a tutti i tifosi che ci hanno fatto sentire in questo mese tutto l’orgoglio e la passione per questi colori e per loro, cercheremo di offrire sempre il meglio ascoltando i loro consigli. In totale accordo con la società inseriremo inizialmente una prima tranche di articoli in vendita; l’offerta verrà poi costantemente implementata nel corso della stagione e tutte le novità saranno svelate e proposte in anteprima su lineaorosport.com e calciocataniastore.it”.

