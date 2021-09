MERCATO: svincolati, situazione in standby per il Catania

Dopo avere perfezionato l’ingaggio del centrale difensivo Paolo Ropolo, arruolabile all’occorrenza anche come terzino, il Catania è in fase di attesa sul mercato degli svincolati. Al momento la rosa resta così com’è, ma la società rossazzurra è vigile. Per quanto concerne il reparto avanzato si attende, come ripetuto a più riprese, di sciogliere il nodo Felipe Estrella. Intorno alla fine del mese il Catania saprà se il ragazzo otterrà l’idoneità agonistica. Altrimenti il club rinuncerà definitivamente al suo tesseramento. I rossazzurri non sembrano interessati ad intervenire a centrocampo, mentre in difesa non viene scartata l’ipotesi d’ingaggiare un nuovo centrale. Dipenderà dalle condizioni fisiche di Claiton e da come risponderanno sul campo i difensori attualmente a disposizione di mister Francesco Baldini.

