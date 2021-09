SERIE C: 4/a giornata, risultati e classifica. Pari Palermo, vince il Messina, la Paganese sale al terzo posto

In attesa del posticipo tra Monopoli ed Avellino, diamo uno sguardo ai risultati della quarta giornata maturati nel girone C di Serie C ed alla classifica aggiornata. Vince ancora la Paganese, primo successo in campionato per il Messina, il Palermo non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Catanzaro. Picerno e Bari corsari in trasferta.

RISULTATI

Juve Stabia 0-0 Campobasso

ACR Messina 1-0 Virtus Francavilla (56′ Vukusic)

Catania 1-2 Bari (52′ Terranova, 70′ Moro, 94′ Simeri)

Latina 1-1 Foggia (29′ Ferrante, 86′ Tessiore)

Paganese 2-1 Taranto (45′ Firenze, 55′ Saraniti, 95′ Piovaccari)

Palermo 0-0 Catanzaro

Potenza 1-1 Monterosi Tuscia (87′ Mbende, 90′ Coccia)

Turris 0-1 Picerno (90′ Setola)

Fidelis Andria 1-1 Vibonese (39′ Di Noia, 89′ Sorrentino)

Monopoli – Avellino (lunedì ore 21:00)

CLASSIFICA

1. Bari 10

2. Monopoli 9

3. Paganese 7

4. Taranto 7

5. Juve Stabia 6

6. Catanzaro 6

7. Virtus Francavilla 6

8. Foggia 5

9. ACR Messina 5

10. Palermo 5

11. Latina 5

12. Campobasso 5

13. Picerno 5

14. Turris 4

15. Avellino 3

16. Potenza 3

17. Catania 3

18. Fidelis Andria 2

19. Vibonese 2

20. Monterosi Tuscia 2

