DI CESARE (Bari): “Il Catania non ha mai tirato in porta, a parte il gran gol di Moro”

La soddisfazione dell’esperto difensore del Bari Valerio Di Cesare dopo il successo in extremis ottenuto contro il Catania al “Massimino”: “Abbiamo fatto un’ottima gara, creando occasioni e soffrendo poco. Vinta una partita molto difficile perchè faceva molto caldo. Siamo felicissimi, stiamo dando continuità e questo è importante perchè ci permette di lavorare anche in maniera più serena. Abbiamo dimostrato di essere al 100%, giocando 94′ senza concedere tiri in porta al Catania. Su corner l’attaccante è stato bravo ad andare su, ha realizzato un gran gol. I complimenti vanno fatti anche all’avversario. Stiamo lavorando bene con un gruppo che presenta 24 titolari. C’è gente che non sta giocando e potrebbe benissimo militare in Serie B. Continuiamo così ma non abbiamo ancora fatto niente, siamo solo alla quarta giornata. Chi deve vincere il campionato deve avere due giocatori per ruolo altrettanto forti, e noi ce li abbiamo”.

