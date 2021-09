SERIE C – Calabro (all. Catanzaro): “Ci manca la precisione. Ripartire dalla foga agonistica avuta col Catania ma con lucidità”

L’allenatore del Catanzaro Antonio Calabro torna sul quarto pareggio consecutivo maturato in campionato contro il Catania, auspicando che la sua squadra ritrovi al più presto la vittoria: “Il nostro indice di pericolosità è altissimo. Per quello che abbiamo proposto durante l’arco delle partite – in qualcuna di più, in altre meno – quello che creiamo in termini di pericolosità è sproporzionato rispetto a ciò che subiamo. Certo non i gol, e su quello stiamo cercando di modificare qualcosa e migliorarci. Io penso però che in questo momento si tratti soprattutto di una questione di precisione, di episodi. I giocatori devono mantenere un certo equilibrio, senza essere giù di morale, e magari mantenere la foga agonistica avuta lunedì contro il Catania, ma anche la lucidità necessaria affinché le cose vengano fatte bene e si concludano in maniera positiva. Più che il pressing alto del Catania, in quei minuti del primo tempo, abbiamo pagato un po’ di frenesia e di mancanza di lucidità nel momento in cui dovevamo verticalizzare di più. Poi il Catania si è abbassato e abbiamo sfruttato altri spazi”.

